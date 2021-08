티스캐너 "그린피 최대 95% 할인"

"그린피를 최대 95% 할인해 준다."

골프 예약 플랫폼 티스캐너의 8월 타임세일 이벤트(사진)다. 4년 간 매달 꾸준히 진행하고 있는 시그니처 행사다. 그린피 상승에 따른 고객의 부담감을 덜어주고자 마련했다. 기존 티타임 보다 2배 이상 증가된 총 53개를 준비해 고객 혜택의 폭을 넓혔다. 리워드 프로그램도 연말까지 운영한다. 골프장 예약 횟수에 따라 추첨을 통해 경품을 지급한다. 할인권과 쿠폰팩, 캐디톡 등이다.

다음달 10일까지 슬기로운 예약생활 이벤트도 실시한다. 골프존카운티 16개 골프장(오라 제외) 예약 시 3~5주 일찍 오픈되는 빠른 부킹 서비스를 이용하면 된다. 예약과 동시에 자동 응모다. 골프버디 L10V, 할인권 등을 받을 수 있다. 이달 말까지 카카오톡에서 채널을 추가하고 홈페이지 및 앱(APP) 내 이벤트 페이지에 댓글을 남기면 퍼티스트, 아메리카노 기프티콘 등을 받는다.