한수원, 여성기업인의 생생한 현장 목소리 들어

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한수원은 18일 경주 화백컨벤션센터(HICO)에서 한국여성경제인협회와 공동으로 ‘여성기업 활력제고를 위한 간담회’를 개최했다.

정재훈 한수원 사장을 비롯해 정윤숙 회장을 포함한 여성협회 회장단과 태영이앤지 등 29개 여성기업 대표가 참석한 이날 행사는 여성기업을 위한 한수원의 동반성장 지원사업 및 구매 프로세스, 유자격공급자 제도에 대해 안내 등으로 진행 됐다.

정재훈 사장은 이날 여성 기업인들을 만나 다양한 애로사항을 듣는 등 현장 목소리에 귀를 기울였다.

한수원은 유자격공급자 제도 및 동반성장 지원사업을 통해 여성기업의 기술력 및 경쟁력 강화에 힘을 보태는 등 이번 간담회를 계기로 상호 협력 강화와 여성기업의 성장에 박차를 가하는 계기가 마련됐다.

정재훈 한수원 사장은 “여성기업이 어려움 없이 기업 활동에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라며, “여성기업도 자체 기술력과 경쟁력을 더욱 강화해 서로의 동반자로서 성장·발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

