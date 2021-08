경주시, 모든 시민에게 특별지원금 10만원씩 지급

-시의회와 함께 발 빠른 민생행정

-정부 5차 재난지원금과 별도.. 경주시민 누구나 10만원씩

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 경주시가 코로나19 장기화로 인한 피로도와 시민의 생활고를 덜고 지역경제 활성화를 위해 코로나 특별지원금 485억원을 지원하기로 했다.

주낙영 경주시장과 서호대 시의회 의장은 18일 대시민 브리핑을 갖고 ‘정부 5차 재난지원금’과 ‘경주시민 및 소상공인 코로나 특별지원금’ 지급계획을 밝혔다.

이번 경주시 재난지원금은 정부가 소득 하위 88%에 인당 25만원 저소득층 35만원을 지급하기로 한 5차 재난지원금과는 별도로 지급된다.

특별지원금 재원은 추경을 통해 불요불급한 경상적 경비 및 행사성 경비의 삭감 등 세출예산 구조조정과, 지난해 재정수요분석을 토대로 확보한 역대 최대 규모 보통교부세 등으로 마련된다.

‘경주시민 코로나 특별지원금’은 25만 2000여명의 시민과 등록외국인 9800여명에게 1인당 10만원이 지급되며 정부 재난지원금을 포함하면 대부분의 시민이 1인당 35만원에서 45만원까지 지원을 받게 된다.

‘소상공인 코로나 특별지원금’은 △소상공인 피해업종 지원 94억원 △경주페이 증액 발행 91억원 △소상공인 카드수수료 2차 지원 3억원 등 총 188억원이 지급된다.

소상공인 피해업종 지원은 유흥주점·목욕탕·체력단련장업 등 집합금지로 피해를 입은 업종 776개소와 이번 달 개최 예정이던 ‘화랑대기 전국 유소년 축구대회’의 취소로 피해를 입은 숙박업소 등 특별피해업종 156개소에 각 100만원이 지급된다.

또, 식당과 카페, 노래연습장, PC방, 오락실 등 영업제한 업종 1만 400여개 업소 각 50만원, 일반잡화점·휴대폰매장·식료품가게 등 연 매출액 4억원 이하 일반업종 1만 1000여 업소에는 각 30만원이 지급된다.

지역소비 촉진을 위해 경주페이가 추가발행 된다.

91억원의 예산으로 910억원을 추가 발행해 기존 발행액 480억원을 포함, 올해 총 발행규모가 1390억원으로 대폭 확대되며

소상공인 카드수수료도 3억원이 추가 지원된다.

시는 제2차 추가경정예산이 확정되면 추석 이전에 특별지원금을 지급한다는 방침이다.

지급방법은 ‘경주시민 코로나 특별지원금’은 농협 선불카드로 ‘소상공인 코로나 특별지원금’은 지원대상자의 계좌로 입금된다.

시는 김호진 부시장을 단장으로 하는 ‘재난지원금 특별지원단’을 구성해 신속, 정확하게 지원금을 지급한다는 계획이다.

주낙영 경주시장은 “시 재정이 넉넉하지 않은 상황에서 모든 시민에게 지원금을 지급하기로 결정한 것은 지역 화합과 상생이라는 대의 실현을 위한 것” 이라며, “이번 특별지원금이 어려움을 겪고 있는 시민들에게 위로와 용기를 줄 수 있는 희망의 마중물이 되길 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr