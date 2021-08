임실군, 20일 ‘강소농 역량 강화교육’ 실시

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 오는 20일 농업기술센터에서 ‘작지만 강한 농업인’ 강소농의 시장경쟁력 향상을 위해 브랜드 로고 개발 및 로고를 활용한 명함 만들기 교육을 실시한다고 18일 밝혔다.

군은 SNS를 활용한 농가 직거래가 활성화되면서 트렌드에 맞춰 쉽고 빠르게 대처할 수 있도록 미리캔버스 플랫폼을 이용, 농업인 스스로 로고를 디자인하고 명함을 만들어보는 강의를 진행하고 후속 교육으로 홍보 전단지·리플릿 제작 교육을 추진할 예정이다.

강소농 역량 강화교육은 오는 10월 1일까지 매주 금요일 총 10회에 걸쳐 교육을 진행할 예정이다.

또 농가 맞춤형 포장 요령 및 포장 관련 법규인 표시광고법 등을 배워 개정되는 법률에 대한 농가 대응력을 향상할 수 있도록 강의를 계획했다.

군 관계자는 “강소농의 자립역량을 강화하고 육성할 수 있도록 매년 농가경영 교육 및 자율모임체 컨설팅을 실시하고 있으니 강소농 및 신규농업인의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

