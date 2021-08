서울시 "자가검사키트 사용해 확진된 사례 641건…활용 방안 지속 고민"

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19 자가검사키트가 숨은 감염자들을 신속하게 찾아내고 있다고 밝혔다.

18일 박유미 서울시 방역통제관은 브리핑을 통해 "그간 자가검사 키트를 사용해 확진된 사례는 641건"이라면서 "PCR 검사의 보조수단으로 자가검사키트를 활용하는 범위를 지속해서 고민하고 있다"고 말했다.

집단발생 우려가 큰 방역 취약시설 등을 대상자로 선정해 체계적으로 관리하겠다는 계획도 밝혔다.

박 통제관은 "자발적인 증상이 있으면 바로 검사키트를 활용하고 그 결과에 따라 PCR 검사를 하게 된다"면서 "집단발생 우려가 큰 곳에서 주기적, 반복적으로 사용하는 게 필요하고, 검사를 체계적으로 관리하는 게 필요하다는 의견이 많아 조건에 맞는 취약시설 등을 선정하도록 고민하겠다"고 설명했다.

다만 전면 도입에 대해서는 신중한 입장을 내놨다. 그는 "코로나19 확산세가 여전해 예방 접종률이 높지 않은 상황에서 전면 도입은 아니다"라면서 "방역 상황에 맞춰 신중하게 검토하겠다"고 말했다.

앞서 서울시는 초·중·고등학생 자녀를 둔 가정에 자가검사키트를 지원하는 방안을 서울시교육청에 제안했다. 이에 대해 서울시는 "현재까지 대상, 기간, 예산은 구체적으로 확정된 바 없다"고 답했다.

