SK하이닉스, 게이머·유튜버용 SSD 선봬…2TB 제품 출시

업계 최고 수준 쓰기 용량(TBW) 갖춘 '골드 P31'

국내·미국서 동시 소개…"고용량 컴퓨팅 환경에 적합"

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 103,500 전일대비 2,000 등락률 +1.97% 거래량 3,562,269 전일가 101,500 2021.08.18 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥SK하이닉스, 이석희 사장 상반기 보수 18억원…최태원 회장 급여 반납원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close 는 올해 초 선보인 소비자용 솔리드스테이트드라이브(SSD) '골드 P31' 라인업에 게이머와 유튜버에게 적합한 2TB(테라바이트) 용량의 제품을 추가해 국내와 미국에 동시 출시했다고 18일 밝혔다.

SSD는 반도체를 이용해 데이터를 자유롭게 저장하고 삭제할 수 있는 저장장치다. 골드 P31 제품은 저장장치를 메인보드에 직접 연결하는 슬롯형태(PCIe)를 적용한 'NVMe(비휘발성 메모리 익스프레스)' 방식과 노트북·태블릿 등 소형 기기에도 탑재할 수 있는 M.2 폼팩터(커넥터 규격)를 채택한 고성능 SSD다.

에 따르면 골드 P31은 PCIe 3세대 제품군 가운데 최고 수준의 순차 읽기(초당 3500MB)와 순차 쓰기(초당 3200MB) 처리 속도를 갖췄다. 순차 읽기·쓰기 기능은 한 개 파일의 데이터를 순차적으로 읽고 쓰는 속도를 나타내며 초당 처리 용량이 클 수록 빠르게 정보를 분석할 수 있다. 그러면서도 전력 효율성은 와트(Watt)당 읽기 속도 172.2MB/s로 동종 제품 대비 434% 향상됐다.

앞서 SK하이닉스는 지난 1월 1TB와 500GB(기가바이트) 용량 제품을 국내에 처음 출시한 데 이어 이번에 고용량인 2TB를 추가했다. 2TB 모델은 쓰기 가능 용량(TBW)이 업계 최고 수준인 1200TBW에 달한다. SK하이닉스는 이 제품이 게이머나 유튜브 크리에이터 등 고용량 컴퓨팅 환경을 요구하는 고객에게 최적의 솔루션을 제공할 것이라고 기대하고 있다.

이상래 SK하이닉스 마케팅담당 부사장은 "고용량, 고성능 SSD를 필요로 하는 고객에게 이번에 출시한 골드 P31 2TB 제품이 최상의 선택이 될 것"이라며 "앞으로 라인업을 지속적으로 확장하며 소비자용 SSD 시장에서의 위상을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 SK하이닉스는 골드 P31과 함께 온라인 학습, 화상 회의 등 일상 환경에서 안정적인 성능을 제공하는 SATA 인터페이스 방식의 골드 S31도 판매하고 있다. SATA는 케이블을 통해 저장장치를 메인보드에 연결하는 방식이다. 이들 제품 모두 국내 대부분의 온·오프라인 쇼핑몰에서 구입할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr