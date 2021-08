이랜드 스파오, '허니푸퍼' 컬렉션 체험단 이벤트

[아시아경제 임혜선 기자] 이랜드월드의 패션브랜드 스파오가 새롭게 개선된 기능성 점퍼 '허니푸퍼' 컬렉션 대규모 체험단 이벤트를 20일부터 진행한다.

스파오의 허니푸퍼 대규모 체험단 이벤트는 추첨을 통해 1000명의 고객에게 베이직 푸퍼 또는 파스텔 푸퍼 제품 중 한 가지를 무상으로 제공한다. 이번에 제공되는 허니푸퍼 컬렉션은 동물 털을 대신하는 윤리적인 패딩 충전재 ‘3-믹스 소프트(MIX SOFT)’를 사용해 보온성과 볼륨감을 개선했다.

컬렉션의 대표 상품인 베이직 푸퍼는 트렌드 컬러로 제작해 남녀 모두 다양한 스타일로 연출 가능하다. 또한 보온성이 뛰어나며, 기존 제품 보다 41g 가벼워져 편안함 착용감을 자랑한다. 여성 전용 상품인 파스텔 푸퍼는 톤다운된 파스텔 컬러와 미니멀한 디자인이 특징이다.

체험단 이벤트는 오는 20일부터 다음 달 5일까지 스파오 공식 애플리케이션에서 간단한 설문 응답을 통해 신청 가능하다. 체험단 선정 결과는 다음 달 7일 발표될 예정이며, 당첨자는 지급된 쿠폰을 통해 스파오 공식 홈페이지 혹은 애플리케이션에서 상품을 무상으로 구매할 수 있다.

