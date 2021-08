[아시아경제 권재희 기자] 17일(현지시간) 영국 통계청(ONS)은 6월 실업률이 4.7%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전월 4.8%보다 0.1%포인트 낮아진 수준이다. 전망치는 4.8%로 조사됐다.

영국은 실업률을 경제활동인구 대비 실업자 비율로 정의한다. 여기서 실업자는 지난 4주 간 적극적으로 구직활동을 했으며 앞으로 2주 안에 일을 시작할 수 있는 무직자를 뜻한다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr