서정진 셀트리온 명예회장, 상반기 보수 115억원

[아시아경제 오주연 기자] 서정진 셀트리온그룹 명예회장이 셀트리온과 셀트리온헬스케어에서 퇴직금을 포함해 114억7700만원의 보수를 받은 것으로 나타났다.

17일 셀트리온과 셀트리온헬스케어 반기보고서에 따르면 서 명예회장은 올해 상반기 셀트리온에서 61억7500만원의 보수를 받았다. 이 중 급여는 2억910만원, 상여는 7360만원이고 퇴직소득은 58억9270만원이다.

셀트리온 측은 "서 명예회장의 퇴직 소득에는 올해 3월 26일 퇴임한 데 따른 퇴직연금 21억700만원과 전체 재직 기간의 공적을 정량적·정성적으로 평가한 데 따른 37억8500만원의 특별위로금이 포함돼있다"고 설명했다.

서 명예회장은 셀트리온에서 회장을 맡아오다 올해 3월 주주총회를 기점으로 회장직을 내려놨다.

서 명예회장은 올해 상반기 셀트리온헬스케어에서도 퇴직금을 포함해 53억200만원의 보수를 받았다. 급여가 10억1600만원, 퇴직소득이 42억8600만원이다. 셀트리온과 셀트리온헬스케어 두 회사에서 받은 퇴직금은 총 101억7870만원이다.

