오로라월드, 상반기 영업익 전년比 244%↑… “하반기도 신상품 출시로 실적 견인”

오로라월드는 17일 상반기 연결 기준 영업이익 90억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기 대비 244.1% 증가한 수준이다.

같은 기간 매출액과 당기순이익은 778억원, 78억원으로 각각 16.1%, 650.5% 증가했다.

사업장별 매출을 보면 국내 사업부인 본사가 지난해 동기대비 6.3% 감소한 반면 미국 법인이 코로나19 회복 가시화로 58.2% 증가했고 영국법인과 홍콩법인도 각각 22.4%, 41.2% 늘었다.

