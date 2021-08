아프간 장악한 탈레반, 전국에 '사면령'…"모든 이들 정부에 합류해야"

[아시아경제 권재희 기자] 아프가니스탄을 완전히 장악하고 새 정부 출범을 준비하고 있는 이슬람 무장조직 탈레반이 전국에 사면령을 내렸다.

17일 AP통신 등 외신에 따르면 탈레반은 이날 문화위원회 소속 에나물라 사망가니의 명의로 된 성명을 통해 이같이 밝혔다.

탈레반은 "모두에 대한 일반 사면령이 선포됐기에 확실한 신뢰를 갖고 일상을 시작하라"고 당부했다.

특히 여성에 대해서는 그들이 희생자가 되기를 원하지 않는다며 인권 존중을 약속했다.

탈레반은 "정부 구조가 완전히 확실하지는 않다"며 "하지만 완전한 이슬람 리더십이 있으니 (여성, 공무원 등) 모든 이들은 정부에 합류해야한다"고 강조했다.

탈레반은 과거 통치기(1996∼2001년) 때는 샤리아법(이슬람 율법)을 앞세워 엄격하게 사회를 통제했다. 여성은 취업, 각종 사회활동이 제한됐고 남성은 수염을 길러야 했다.

하지만 탈레반은 지난 15일 정부의 항복 선언 후 발표한 여러 메시지에서는 상당히 부드러운 목소리를 내고 있다.

이는 과거 집권기에 국제사회로부터 따돌림받은 점을 고려해 이번에는 정상적인 국가로 인정받기 위해 달라진 모습을 보여주려고 노력하는 것으로 풀이된다.

하지만 탈레반은 최근 총공세를 펴는 동안 공무원이나 정부에서 근무했던 민간인 등을 찾아내 살해하는 등 잔혹한 면을 보이기도 했다.

현재 카불 주민도 전투나 학살은 없지만 탈레반에 대한 불신과 두려움 때문에 외출하지 못하는 것으로 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr