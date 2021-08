"행정력만으로는 한계 있어, 모든 시민들의 동참 필요" … 변광용 거제시장, 호소문 발표

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시 변광용 시장이 17일 호소문을 통해 코로나19 4차 대유행 차단을 위해 시민들의 방역시책 동참을 촉구했다.

시의 코로나19 확진자 발생 건수는 4월 32명, 5월 20명, 6월 14명으로 비교적 안정세를 보여 왔으나, 전국적 4차 대유행의 여파로 7월 125명, 8월 1일부터 16일까지 90명으로 가파르게 증가하고 있다.

주요 감염경로는 가족과 지인 간 감염으로 전체 발생사례의 60%를 차지하고 있다.

학원(공부방), 학교, 음식점, 사업장, 병원 등을 중심으로 소규모 집단감염이 잦아 언제든지 대규모 지역사회 감염으로 번질 수 있는 위험한 상황이다.

변 시장은 "델타 변이바이러스의 감염 전파력이 높아 지역사회의 감염 상황이 매우 위급한 상황으로 행정력만으로는 이를 극복하는 데 한계가 있다"며 "시민들도 가족과 함께 집에서 머무는 등 모임과 이동을 자제하고 개인 방역 수칙을 꼭 지켜주길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr