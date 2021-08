[아시아경제 김형민 기자] 서울중앙지검 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

17일 검찰에 따르면 서울중앙지검 공판1부 소속인 이 직원은 전날 확진 판정을 받았다. 이에 서울중앙지검은 즉시 해당 직원과 밀접 접촉한 직원 10여명을 확인해 코로나19 진단 검사를 받게 했다. 현재까지 추가 확진자는 나오지 않았다.

검찰은 확진자가 나온 청사 해당 층을 긴급 방역조치했다.

