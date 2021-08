거창군, 시·군 주요 업무 합동 평가 추진실적 보고회 가져

우수사례 적극 발굴로 ‘4년 연속 합동 평가 우수기관 선정’ 노린다



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 최영호 부군수 주재로 군청 상황실에서 간부 공무원이 참석한 가운데 시·군 주요 업무 합동 평가 추진실적 보고회를 개최했다고 17일 밝혔다.

지난 7월 이후 두 번째 개최한 보고회는 그동안 추진한 93개 정량지표 진행상황을 점검하고, 28개 정성지표 우수사례를 발굴하는 데 중점을 두고 진행됐다.

군은 점검 결과 정량지표 부문은 ‘목표 달성률 88% 이상‘을 향해 정상 추진 중이며, 전 부서의 협조가 필요한 사회적 경제 분야 우선 구매율과 기업 제로페이 활성화 실적 등 7개 지표에 대한 실적 향상 방안을 마련했다.

또한 올해 군이 추진하고 있는 복지, 농업, 교육, 환경 등 분야별 경쟁력 있는 사업 중 28개 정성지표 우수사례를 발굴해 추진 방향, 성과 등을 다양하게 논의했다.

최영호 거창 부군수는 “시군 주요 업무 합동 평가로 우리 군의 행정력을 평가받고 그 성과를 군민에게 보이는 것인 만큼 하반기에도 부서장이 중심을 잡아 지표담당자들을 독려하겠다”며 “협업이 필요한 지표들에 대해서는 전 부서가 적극적으로 협조해 실적 제고에 최선을 다하기를 바란다”고 당부했다.

군은 전년도 평가에서 정량지표부문 군부 2위, 도민 공감 우수사례 군부 1위 기록해 3년 연속 우수기관에 선정되는 쾌거를 이뤄냈다.

