[포토] 솔라 '여신 강림'

[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 마마무 솔라가 다이어트 후의 근황을 전했다.

솔라는 17일 자신의 인스타그램에 "백만년만에 양갈래"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 촬영에 앞서 잠시 쉬고 있는 모습이 담겼다.

이를 본 팬들은 "아 귀여워", "Queen", "용선 공주님" 등의 반응을 보였다.

