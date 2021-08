한·카자흐, 자동차·플랜트·자원 등 경제협력 강화

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국과 카자흐스탄이 자동차, 플랜트, 자원 분야에서 경제협력을 강화하기로 했따.

산업통상자원부는 17일 오후 서울 롯데호텔에서 열린 '한-카자흐 비즈니스 라운드 테이블'에 우리 정부 대표로 참석해 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다. 이번 행사는 코로나19 이후 처음 개최되는 국빈 초청 경제인 행사다. 카심 조마르트 토카예프 카자흐 대통령의 국빈 방문을 계기로 마련됐다.

카자흐 측에선 토카예프 대통령, 스클랴르 경제부총리, 삼룩카즈나 국부펀드 회장, 바이테렉 대표 등 정부와 기업인 22명이 참석했다. 한국 측에선 문승욱 산업부 장관, 구자열 한국무역협회 회장 등 정부와 기업인 22명이 자리했다. 양국 기업인들은 전자, 플랜트, 보건, 금융·소비재 등 다양한 분야에서 사업 현안과 애로 사항, 경제협력 방안 등을 논의했다.

특히 양측은 ▲한-카자흐 민간 경제 협력 채널 구축 ▲자동차 산업 협력 강화 ▲합금철 공장 등 플랜트 협력 ▲코로나19 극복을 위한 공동 대응 ▲니켈·코발트 등 미래 산업에 필요한 자원 협력 등 다양한 분야에서 23건의 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

문승욱 장관은 "양국은 2019년 4월 정상회담에서 합의한 신규 경제협력 프로그램인 '프레시 윈드(Fresh Wind)'를 토대로 산업·자원·에너지, 과학·기술, 보건·의료, 교통인프라 등 포괄적인 분야에 걸쳐 실질적 경제협력 성과를 창출해왔다"며 "우리 기업들은 카자흐 기업과 그간 쌓아온 상호 신뢰와 협력의 경험을 바탕으로 앞으로도 양국 간 상호 호혜적인 경제협력 강화를 위해 노력해달라"고 당부했다.

아울러 문 장관은 카자흐와 '제10차 경제공동위원회'를 개최해 신규 경제협력 프로그램의 이행을 점검하고 지원해 나가겠다고 밝혔다.

구자열 무협 회장은 "양국은 1992년 수교 이래 활발한 정상외교와 민간 협력을 기반으로 우호 협력 관계를 증진해왔다"며 "앞으로도 역동적인 관계를 구축해 신성장동력을 함께 창출해 나가야 한다"고 강조했다.

