산림청, 산림분야 26개 ‘주민공동체’ 신규 선정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 산림분야 일자리창출과 지역경제성장을 주도할 26개 주민공동체(그루경영체)를 신규 선정했다고 17일 밝혔다.

선정된 주민공동체는 올해 선발한 그루매니저가 활동하는 전국 9개 지역의 청년임업인, 귀산촌인, 이주여성 등 다양한 이력을 가진 주민들로 구성됐다.

산림청은 선발한 주민공동체가 향후 기업으로 성장할 수 있도록 맞춤형 교육과 우수사업 현장견학 및 시제품 생산, 홍보지원 등 산림일자리발전소 지원사업을 최대 3년 동안 받을 수 있게 할 계획이다.

앞서 산림청은 산림일자리발전소를 통해 지난달 54건의 주민공동체 사업 신청서를 접수하고 1차 서류심사, 2차 발표 및 면접심사로 26개 주민공동체를 최종 선정했다.

산림일자리발전소는 2018년 4월 출범 후 현재까지 1910명이 참여하는 227개 주민공동체를 지원해 왔다. 이중 110개 주민공동체는 법인화 돼 지경별 특화 산림사업을 만들어 가고 있다.

산림청 조성동 산림일자리창업팀장은 “산림일자리발전소는 발굴된 주민공동체가 창업을 통해 양질의 산림일자리를 발굴하고 산촌 활성화에 기여할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr