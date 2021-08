日, '부스터샷' 위해 화이자 백신 1억2000만회분 추가 계약

[아시아경제 김수환 기자] 일본 정부가 코로나19 3차 접종(부스터 샷)을 위해 미국 제약회사 화이자와 내년에 1억2000만 회분의 백신을 추가 도입하는 계약에 합의했다.

마이니치신문은 17일 이같이 전하며 "일본 정부가 접종을 희망하는 모든 국민을 대상으로 한 코로나19 백신 2회 접종이 끝나면 의료종사자와 65세 이상 고령자부터 부스터 샷 접종을 실시할 것으로 예상된다"라고 보도했다.

일본 정부는 오는 11월까지 접종을 희망하는 모든 국민을 대상으로 한 2회 접종을 완료한다는 계획이다.

정부가 이처럼 부스터 샷을 추진하고 있는 배경에는 최근 급속도로 확산하고 있는 델타 변이에 대응하기 위한 것으로 보인다.

백신 접종 담당인 고노 다로 행정개혁담당상은 전날 일본 민영 방송에 출연해 "화이자도, 모더나도 올해 2회 접종한 사람이 3회 접종하기에 충분한 양의 백신을 확보하고 있다"며 "화이자와도 (추가 공급) 합의는 이뤄졌다. 조만간 내용을 보여줄 수 있다"고 말했다.

앞서 일본은 화이자와 1억9400만 회분, 미국 모더나와 5000만 회분, 영국 아스트라제네카(AZ)와 1억2000만 회분의 백신을 올해 안에 도입하는 계약을 각각 체결한 바 있다.

내년 공급분으로는 5000만 회분의 모더나 백신을 도입하는 계약을 체결했다.

한편, 전날 기준 일본내 1회 이상 백신 접종자는 6268만명(49.3%·이하 접종률), 2회 접종 완료자는 4723만명(37.2%)이다.

