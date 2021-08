우수 中企-청년 매칭 사업 2주 만에 1만2000여건 입사 지원

중기중앙회 '이달의 우수 중소기업 일자리' 사업

평균 연봉 3094만원…경기도가 약 40% 차지

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회가 중소기업-청년 매칭 지원사업을 시작한 지 2주 만에 1만2000여건의 입사 지원을 달성했다.

중기중앙회는 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단, 한국고용정보원과 함께 추진 중인 '이달의 우수 중소기업 일자리' 사업을 통해 지난달 말 기준 1만2000여건의 입사지원을 달성했다고 17일 밝혔다.

지난달 13일 시작한 이달의 우수 중소기업 일자리 청년 매칭 지원사업은 매달 구인활동 중인 '참 괜찮은 중소기업' 등재 기업들의 채용공고 중 '연봉 2700만원 이상' '정규직' '경력무관' 등의 요건을 충족하는 우수 채용정보를 실시간으로 선별한다.

선별된 일자리와 기업정보는 참 괜찮은 중소기업, 기업인력애로센터, 워크넷, 잡코리아에서 별도 전용관을 통해 동시에 제공하고 있다.

각 기관의 채용관 구축과 일자리 매칭지원은 사업 출범 약 2주 만에 4199개의 우수 채용공고 선별과 1만2000여건의 입사지원을 달성했다.

중기중앙회는 희망 구인기업에게 인재열람권 제공 서비스를, 청년 구직자에게는 맞춤형 기업추천 서비스를 제공해 약 7700건의 입사지원을 이끌어냈다.

중진공의 기업인력애로센터는 구인기업-구직자 매칭작업을 수행해 33건의 채용절차(서류·면접전형)로 연결했으며, 고용정보원이 운영하는 워크넷에서는 전용채용관 구축을 통한 구직자 알선으로 약 5100건의 입사지원을 기록했다.

중기중앙회와 잡코리아가 진행한 조사에 따르면 7월에 선별된 우수 채용공고 2591건의 평균연봉은 3094만원(최저 2700~최고 7000만원)으로 나타났다. 지역별 공고비중은 '경기도'가 39.6%, '서울시'가 22.1%를 차지하면서 수도권에서 선별된 채용공고가 높은 비중을 차지했다.

이달의 우수 중소기업 일자리는 청년 구직자(만 15~34세, 군필자 최대 만 39세) 누구나 참여할 수 있다. 기업인력애로센터, 워크넷, 잡코리아의 인력풀에 등록해 이달의 우수 중소기업 일자리 정보와 희망직무를 고려한 일자리를 추천받거나, 직접 구직 신청을 할 수 있다.

백동욱 중기중앙회 청년희망일자리부장은 "참 괜찮은 중소기업 플랫폼을 활용해 MZ세대의 눈높이에 맞는 일자리와 청년인재를 서로 연결해 주는 것이 이번 사업의 역할"이라며 "우수한 인재를 필요로 하는 중소기업과 일자리를 찾는 좋은 청년 구직자들이 만날 수 있는 창구를 확대하기 위해 계속 노력하겠다"고 밝혔다.

