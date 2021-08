대선후보 토론회 앞두고 극심한 내분 휩싸인 '국민의힘'

갈등의 본질 이준석-윤석열 갈등

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자]경선준비위원회 주관 토론회를 두고 국민의힘에 내분이 격화되고 있다. 이준석 국민의힘 대표의 공정한 경선 관리에 대한 의구심도 커지는 분위기다. 갈등의 본질은 당 대표와 유력 대선주자 간 알력 다툼으로 보인다.

17일 오전 열린 국민의힘 최고위원회는 이 같은 당내 분위기가 지배적으로 작용하며 긴장감이 감돌았다. 이 대표는 "특별한 모두발언이 없다"며 이례적으로 공개 발언을 생략했다. 이 대표와 경준위 주관 대선주자 토론회를 두고서 갈등을 빚어온 조수진·김재원 최고위원도 공개 발언을 하지 않았다. 이 대표는 그간 토론회가 아니라면 발표회라도 열려야 한다는 입장인 데 반해, 두 최고위원은 경준위가 월권을 한 것이라며 토론회 개최에 반대했다. 최고위원회는 주요 당직자들도 이석한 채 최고위원들로만 비공개회의를 이어갔다.

일단 토론회에 관련해 이 대표는 김기현 원내대표가 제안한 절충안을 밀고 있다. 절충안은 토론 대신 후보들의 비전 등을 소개하는 발표회로 하자는 것이다. 후보 간 상호 검증 기회는 제한되지만 경준위의 체면은 살리자는 취지다. 당초 경준위는 18일과 25일 두 차례 후보 토론회를 진행하겠다는 계획을 세웠다. 하지만 선거관리위원회도 아닌 경준위가 토론회를 진행할 권한은 없으며, 아직 상당수 후보는 국민의힘 대선 예비후보로 등록도 안 한 상태라는 지적이 이어졌다. 현재 경준위 주관 토론회와 관련해 윤석열 전 검찰총장과 원희룡 전 제주도 지사 등은 실무회의 등에 불참하는 등 불참 카드를 만지작거리고 있다.

문제는 이번 갈등이 단순히 토론회 개최 등 절차를 둘러싼 논란을 벗어난다는 점이다. 근본적으로는 이 대표가 당내 1위 주자인 윤 전 총장을 견제하고 있다는 인식이 팽배하다. 이와 관련해 이 대표가 윤 전 총장 외 유승민 전 의원이나 오세훈 서울시장 등을 염두에 둔 포석이라는 해석부터, 윤 전 총장과 힘겨루기에 나서는 것이란 분석 등 다양하다. 토론회를 빌미로 향후 경선 국면에서 주도권을 잡기 위한 유력 주자와 당 대표 간 싸움이 펼쳐진 것이다.

이날 오전 김 최고위원은 한 라디오 인터뷰에서 "원 전 지사와 통화를 해봤는데 이 대표가 ‘윤 전 총장이 금방 정리된다’는 발언을 한 것은 틀림없는 사실이라고 확인해줬다"면서 "이 대표는 자동녹음되는 전화기를 사용하니 녹음파일이 있을 거 아니겠냐"고 주장했다. 원 전 지사 역시 기자들과 만난 자리에서 "특정 후보가 정리된다는 것은 갈등이 정리된다는 뜻이 아니라 후보로서 지속성이 떨어진다는 뜻"이라고 소개했다.

선관위를 조기에 출범하는 목소리도 크지만 복병은 누가 선관위원장을 맡느냐는 것이다. 이 대표는 서병수 의원이 경준위에 이어 선관위까지 맡기를 희망하고 있는 것으로 알려졌다. 반면 경준위에 대해 반대 목소리를 내왔던 최고위원들은 서 의원에 대한 불신이 큰 상황이다.

