[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆관세청 <고위공무원 가급 승진> ▶인천세관장 최능하(崔能夏)(8월 17일자) <고위공무원 나급 전보> ▶관세청 통관국장 서재용(徐載?) ▶인천세관 항만통관감시국장 주시경(朱時炅) ▶서울세관장 성태곤(成泰坤) ▶대구세관장 김용식(金勇植) ▶광주세관장 정승환(鄭丞桓)(8월 18일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr