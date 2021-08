[아시아경제 이선애 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 33,450 전일대비 750 등락률 -2.19% 거래량 230,213 전일가 34,200 2021.08.17 10:14 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, ASE와 반도체 제조용 장비수주 계약 체결한미반도체, 대만 SPIL사와 50억 규모 계약한미반도체, ‘마이크로 쏘’ 납품 시작 close 는 SK하이닉스와 반도체 제조용 장비 수주 계약을 체결했다고 17일 공시했다.

계약금액은 44억8800만원으로 이는 2020년 매출 대비 1.74%에 해당하는 규모이다. 계약기간은 2022년 3월 31일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr