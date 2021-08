"웃으라고 만든 건가" MBC '나 혼자 산다' 기안84 왕따 방송 논란

[아시아경제 온라인이슈팀] MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'(나혼산)가 이른바 '왕따 방송' 논란이 불거져 시청자들의 반발에 직면했다.

지난 13일 방송된 MBC '나혼산'에서는 만화가 기안84가 10년 동안 연재한 웹툰 '복학왕'을 마감한 기념으로 방송 멤버들과 여주 여행을 떠나는 모습이 그려졌다.

당시 기안84는 다른 출연진들과의 만남을 기대했지만, 정작 방송인 전현무를 제외한 다른 멤버들은 저녁까지 도착하지 않았다. 전현무는 기안84에게 "다른 애들은 안 와"라고 말했다.

기안84는 실망한 기색이 역력한 표정으로 "나 축하해 주러 온 거 아니었냐"라고 물었고, 전현무는 "상황이 코로나19라서 (모이지 못했다)"라며 "내가 대표로 왔다"고 설명했다.

이어 "원래 다 같이 (축하를) 하려고 했는데, 웹툰을 그만뒀는데 차일피일 미루기도 그랬다"라며 "서프라이즈를 한 거다"라고 덧붙였다. 기안84는 "이게 서프라이즈냐"라며 실소를 터뜨렸다.

기안84는 제작진과의 인터뷰에서도 "사람들이 안 올 거라는 생각을 못 했다"라며 실망스러운 감정을 토로했다. 그는 "정모는 항상 즐거웠다. 이번에도 뭐가 있을까 생각했는데 사람들이 안 온단다"라며 "담임 선생님과 함께 여행 가는 느낌"이라고 허탈한 심경을 전했다.

방송 직후 시청자 게시판, '나혼산' 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서는 시청자들의 비판이 빗발쳤다. 코로나19로 인해 모임이 제한된다는 사실을 감안해도, 기안84를 지나치게 푸대접한 게 아니냐는 지적이 나왔다.

누리꾼들은 "사람 하나 바보 만들면서 웃으라는 건가", "왕따 놀이하는 거냐", "연출을 이렇게 하나. 공개적으로 사람을 괴롭힌다", "기안84가 진짜 서운해하는 게 느껴지더라. 너무했다"라며 비판을 쏟아냈다.

논란이 커진 가운데 '나혼산' 제작진 측은 네이버TV, 카카오TV 등에 게재된 기안84 장면 관련 클립을 삭제했다.

