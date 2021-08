LG전자, 엔지니어 교육 플랫폼 강화…"1년 새 1200개 콘텐츠 제작"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 1,500 등락률 +1.00% 거래량 301,698 전일가 150,500 2021.08.17 10:10 장중(20분지연) 관련기사 '둥근 얼음' LG 얼음정수기냉장고, 7월 판매량 전월比 40% 이상 ↑LG 올레드 에보, EISA '최고 프리미엄 올레드 TV' 선정스마트TV로 무료 콘텐츠를…'독점채널' 판 키우는 삼성-LG close 가 서비스 엔지니어를 교육하는 온라인 플랫폼에 최근 1년간 1200개 이상의 교육 콘텐츠를 제작해 올리는 등 플랫폼을 강화하고 있다고 17일 밝혔다.

는 지난해 7월 사내 교육 플랫폼 '배움마당'을 만들고 교육 콘텐츠를 업로드해왔다. 그 결과 1년간 1200개 이상의 콘텐츠가 업로드 됐으며 전체 영상의 누적 조회수는 25만회에 달하고 인기 콘텐츠의 경우 조회수가 7500회를 넘겼다.

플랫폼에는 고객감동 우수사례, 고객 커뮤니케이션, 안전문화 등 서비스 엔지니어의 기본 역량을 키워주는 콘텐츠를 비롯해 에어컨, 냉장고, 세탁기, TV 등 LG전자 제품에 대한 서비스 기술과 다양한 현장 노하우를 담은 콘텐츠 등이 있다.

관계자는 "고객 만족도를 높이기 위해 서비스 엔지니어가 다양한 상황에서 적합하게 활용할 수 있는 맞춤형 콘텐츠를 제작하고 있다"면서 "최근 가전제품 종류가 다양해지고 기능과 성능 또한 점차 고도화되고 있어 제품 상태를 면밀하게 확인하고 정교한 서비스를 제공해야 하는 점을 반영했다"고 설명했다.

서비스 엔지니어는 PC와 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 교육 콘텐츠를 이용할 수 있으며 이 플랫폼은 라이브 방송도 운영해 서비스 엔지니어가 교육 중 궁금한 내용을 채팅으로 바로 확인할 수 있도록 한다. 콘텐츠 제작에는 사내 강사 외에 서비스 대명장을 포함한 엔지니어들도 참여한다.

CS경영센터장 유규문 전무는 "앞으로도 다양한 현장 노하우와 기술지식이 담긴 양질의 콘텐츠를 축적할 것"이라며 "고객들의 만족도를 높일 수 있도록 서비스 엔지니어들의 역량을 지속 강화해 차별화된 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr