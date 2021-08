[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 최근 프리미엄 패브릭 소파 전문 브랜드인 '에싸'가 본관 8층 생활 매장에 새롭게 입점했다고 16일 밝혔다.

광주신세계는 오픈 이벤트로 전 제품 최대 10%까지 할인 행사와 구매시 '마마콤마 콜라보 파우치'를 증정하는 행사를 함께 진행한다.

최택열 생활 팀장은 "인테리어에 있어 고객들에게 색이 주는 힘은 강력하다"며 "앞으로도 소비 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드를 선보일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr