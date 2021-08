GS리테일·SBS, 반려동물 쇼핑몰 '어바웃펫'에 215억원 투자

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 SBS와 손잡고 반려동물 전문 쇼핑몰인 자회사 어바웃펫에 대한 투자를 확대한다고 16일 밝혔다. 이번에 투자하는 금액은 총 215억원 수준으로 GS리테일이 80억, SBS가 135억원을 각각 부담키로 했다.

어바웃펫은 GS리테일이 지난 4월에 선보인 반려동물 전문 온라인 쇼핑몰이다. GS리테일은 어바웃펫을 커머스와 콘텐츠가 결합한 반려동물 플랫폼으로 업그레이드 시키고 2027년 10조원 규모로 예상하는 펫시장에서 확고한 1위 사업자로 성장시킨다는 계획이다.

TV동물농장을 비롯해 반려동물 관련 콘텐츠를 확보한 SBS는 2018년부터 GS리테일과 제휴 관계를 맺고 반려동물 상품 기획 등에 참여했으며 이를 토대로 이번 투자에 참여하게 됐다.

김경환 어바웃펫 대표이사는 “어바웃펫은 반려동물에게 꼭 필요한 상품과 정보, 콘텐츠를 원스톱 서비스로 제공하는 국내 유일한 플랫폼”이라며 “압도적 경쟁력을 확보하고 반려동물 생애 주기의 모든 것을 관리하는 토탈 플랫폼으로 발전해 갈 것”이라고 말했다.

향후 GS리테일과 SBS는 더욱 다양한 각 분야 별 회사를 어바웃펫의 제휴처로 참여시켜 시너지를 확대한다는 계획이다. GS리테일 관계자는 “펫사업 영역 외에도 GS리테일이 SBS와 시너지를 확대할 영역은 많다”며 “GS리테일이 보유한 다수의 포트폴리오 벤처들과 SBS의 전략적 시너지를 지속 검토, 확대해나갈 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

