대혼란 부른 머지포인트…"금융당국 왜 대응 나서지 않나"

[아시아경제 성기호 기자] 할인 결제 모바일 플랫폼 머지포인트의 서비스 축소로 혼란이 이어지고 있는 가운데 금융당국의 책임론이 제기되고 있다. 금융감독원은 일단 머지포인트의 전자금융법(전금법)상 등록을 유도하고 대응을 모니터링 하겠다는 입장이다. 하지만 실질적으로 소비자 불안을 해소할 대책은 아직 제시되지 않아 불안이 더욱 커지는 모양새다.

16일 머지포인트 피해자들은 온라인을 통해 운영사 머지플러스는 물론이고 금융당국에 대한 비판을 쏟아내고 있다. 당국이 감독에 적극적으로 나서지 않아 이번 사태가 커졌다는 것이다.

머지포인트는 '무제한 20% 할인'을 표방한 결제 서비스로, 업계에 따르면 최근까지 머지포인트의 이용자 수는 100만 명이며 매달 300억∼400억 규모가 거래됐다. 그러다 지난 11일 밤 머지플러스는 "전금법에 따른 선불전자지급 수단으로 볼 수 있다는 당국 가이드를 수용했다"면서 포인트(머지머니) 판매를 중단하고 사용처를 축소한다고 기습 공지했다. 이 때문에 수백명의 사용자가 본사를 찾아 환불을 요구하는 등 혼란이 이어졌다.

머지플러스는 2018년부터 서비스를 시작했다. 하지만 금감원은 그동안 소비자 주의보도 발령하지 않는 등 서비스의 실태를 제대로 파악하지 못했다는 지적이다.

금감원은 사태 초기에 전금법에 등록되지 않은 업체에 대해서는 자료 요구 등 조처를 할 수 없다는 입장을 내놨다. 하지만 사태가 커지자 머지플러스를 전금업자로 등록해 정상 영업을 하도록 유도하고, 해당 업체의 대응 및 진행 상황 등을 모니터링하고 관계 기관과 적극적으로 협조할 계획이라고 밝혔다.

하지만 금감원의 이같은 대응이 실질적인 대응책이 될 수 있느냐는 비판이 나온다. 또 이용자 불안을 해소할 방안을 아직 제시하지 않고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr