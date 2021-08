[아시아경제 이창환 기자] 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 부인인 고 변중석 여사의 14주기를 맞아 범현대 일가가 한자리에 모인다.

16일 재계에 따르면 범현대가는 변 여사의 14주기를 하루 앞둔 이날 저녁 서울 종로구 청운동 옛 자택에 모여 변 여사의 제사를 지낼 계획이다.

현대가가 집결하는 것은 지난 3월20일 청운동 자택에서 정 명예회장의 20주기 제사를 지낸 이후 처음이다.

그동안 현대가는 3월 정 명예회장과 8월 변 여사의 제사를 따로 지내며 1년에 두 번씩 모였으나 작년에는 3월에 두 제사를 합쳐 지내며 8월에는 별도로 모이지 않았다. 그러나 올해는 다시 제사를 따로 지내기로 한 것으로 알려졌다.

다만 코로나19 상황을 고려해 참석 인원을 축소하고 시간대를 나눠 순차적으로 제사를 지낼 것으로 보인다.

