CJ온스타일, ‘어뉴 골프’ 모바일 라방…단 하루만 10% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 오는 18일 오후 9시 골프웨어 브랜드 ‘어뉴 골프’의 단독 모바일 라이브 방송을 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 방송에서는 대표 상품인 골프 스탠드 백과 하드 캐리어, 드라이버 헤드커버, 버킷햇 등 다양한 골프용품을 단 하루 동안 10% 할인된 가격에 선보인다. CJ온스타일 애플리케이션(앱) 모바일 라이브 채널과 네이버 라이브에서 동시 시청할 수 있다.

어뉴 골프는 개성 강한 잡화류를 중심으로 MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게 인기 있는 골프웨어 브랜드다. 강렬한 색감과 다채로운 패턴으로 기존 골프용품과는 다른 독특한 분위기가 특징이다.

CJ온스타일 관계자는 “고퀄리티 라이브 방송이 어뉴 골프가 추구하는 하이엔드급 이미지와 맞아떨어져 단독 라이브 방송을 진행하게 됐다”며 “어뉴 골프의 모바일 라이브 방송과 할인 판매는 흔치 않은 기회로 젊은 골린이들의 큰 관심이 집중될 것이라 예상된다”고 말했다.

