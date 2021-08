서울 아파트 전세시장 '불안' 계속…6월 이후 최대 상승

부동산114, 수도권 아파트 매매가격 동향

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 전세시장이 불안한 흐름을 이어가고 있다. 매물 부족현상이 심화되면서 전세가격은 지난 6월 중순 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 매매가격은 지난해 5월 말 이후 단 한 번의 하락도 없이 매주 상승세가 지속되고 있다.

14일 부동산114에 따르면 8월 둘째주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.12% 올랐다. 지난주(0.1%) 보다 0.2%포인트 오른 수치다. 일반 아파트는 0.12%, 재건축 아파트는 0.09% 상승했다.

중저가 대단지 아파트 위주로 수요가 유입되면서 강북·구로·동대문은 전주 대비 0.1%포인트 이상 상승폭을 키웠다. 지역별로는 노원이 0.29%로 가장 높았고 ▲구로(0.24%) ▲강북(0.22%) ▲금천(0.2%) ▲관악(0.19%) ▲강서(0.18%) ▲강남(0.17%) ▲도봉(0.17%) ▲동작(0.17%) ▲동대문(0.16%) 순으로 상승했다.

신도시는 교통호재가 있는 지역과 신축 대단지에 수요가 유입되면서 전주 대비 0.06% 올랐다. ▲동탄(0.15%) ▲평촌(0.12%) ▲일산(0.09%) ▲중동(0.06%) ▲파주운정(0.06%) 순이다. 경기·인천은 전주 대비 0.08% 상승했으며, ▲수원(0.19%) ▲인천(0.14%) ▲안양(0.14%) 순으로 올랐다.

전세시장은 여름 비수기에도 매물 부족이 이어지는 가운데 서울은 전주 대비 0.1% 상승했다. 중랑구를 제외한 나머지 자치구가 모두 상승했으며, 지역별로는 ▲노원(0.2%) ▲강동(0.18%) ▲도봉(0.17%) ▲강북(0.16%) 순으로 올랐다.

신도시는 전주 대비 0.03% 상승했고, 경기·인천은 0.05% 올랐다.

여경희 부동산114 수석연구원은 "정부가 새로운 공급방안을 연이어 발표하고 있지만 서울 아파트 시장은 지난해 5월29일 이후 연속 상승했다"며 "공급계획에서 입주까지는 상당한 시간차가 있어 현재의 아파트값 상승세가 쉽게 꺾이긴 어려운 상황"이라고 말했다.

여 수석연구원은 "전세매물 부족까지 가중되며 수요자들의 불안심리는 해소되지 못하고 있다"며 "완화된 대출규제를 적용받아 매매로 갈아타려는 무주택 실수요의 움직임이 이어지고 있어 서울 외곽지역과 수도권 중저가 아파트가 이끄는 오름세는 한동안 지속될 것"이라고 내다봤다.

