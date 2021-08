케어랩스, 2분기 매출 239억원…전년比 32.2%↑

[아시아경제 유현석 기자] 케어랩스는 13일 실적 공시를 통해 올해 2분기 연결기준 매출액이 239억원으로 전년 동기 대비 32.2% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 17억6000만원으로 소폭 감소했다.

회사 측은 연결 자회사의 사업 확장을 주요 배경으로 발생한 일시적 부가비용 탓에 지난 2분기 이익 성장이 잠시 주춤했음에도, 수익 사업 부문을 중심으로 한 전반의 매출 성장은 이어갔다고 강조했다. 올해 상반기 연결기준 매출 457억5000만원으로 전년 동기 대비 23.5% 가량 외형 성장을 이어가며 창사 이래 반기 최대 매출 기록을 경신했다.

박경득 케어랩스 대표는 "중심 사업부문으로 실적 견인에 합류한 헬스·뷰티케어 부문 비대면 플랫폼 서비스의 경우 본격적인 사업 확장 국면에 접어든 만큼, 향후 매출 상승폭을 따라 가파른 수익 성장이 이어지게 될 것"이라며 "플랫폼 사업 특성상 빠르게 변화하는 국내외 시장 수요 대응에 앞서가기 위해 다각적 서비스 개선안들을 마련하고, 다각적 투자를 바탕으로 사업 파이를 키워갈 계획"이라고 전했다.

케어랩스는 국내 1위 비대면 의료 플랫폼 ‘굿닥’을 비롯해 뷰티케어 정보 플랫폼 ‘바비톡’ 등을 운영하고 있다. 케어랩스 사업부 조직에서 출발해 급성장을 거듭한 굿닥과 바비톡은 사업확장과 기업가치 극대화를 목적으로 지난해와 올해 각각 100% 자회사로 물적분할 했다.

