하이트진로, 상반기 매출 1조1005억원…전년比 1.3%↓

[아시아경제 문혜원 기자] 하이트진로는 올해 상반기 연결 기준 매출액이 1조1005억원으로, 지난해 같은 기간보다 1.3% 감소했다고 13일 밝혔다.

영업이익은 같은 기간 13.3% 감소한 955억원을 기록했다. 올해 물가상승에 따른 고정비 부담이 원인이라는 게 회사 측의 설명이다.

당기순이익은 528억2700만원으로, 22.6% 줄었다.

맥주사업은 ‘테라’ 제품의 성공적인 시장 안착으로 지난해 흑자전환에 성공한 뒤 올해 2분기 누적 141억원의 영업이익을 기록했다.

소주 사업은 ‘참이슬’과 ‘진로’를 중심으로 832억원의 안정적인 영업이익을 달성했다.

하이트진로 관계자는 “장기화된 사회적 거리두기로 인해 올 상반기 국내 맥주, 소주 시장이 모두 위축된 것은 사실이지만 테라, 진로 브랜드의 시장 지배력이 공고한 만큼 앞으로 코로나19 확산 추이 변화와 거리두기 단계 조정에 따라 판매에 변화가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr