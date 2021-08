내년 화이자 백신 3000만회분 확보… 필요시 3000만회분 추가 '옵션'도

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 내년도 도입 백신을 화이자 백신 3000만회분으로 확정지었다. 만약 상황에 따라 추가 확보가 필요할 경우 3000만회분을 추가 구매할 수 있는 '옵션'도 추가했다.

정은경 코로나19 예방접종대응추진단장(질병관리청장)은 13일 코로나19 정례브리핑에서 "정부는 2022년 코로나19 예방접종에 필요한 백신을 조기에 확보하기 위해 화이자 백신 3000만 회분과 옵션 3000만 회분을 구매하는 계약을 오늘(13일) 한국 화이자와 체결했다"고 밝혔다.

정부는 내년도 코로나19 백신 도입 목표로 총 5000만명이 1회 추가 접종(부스터샷)할 수 있는 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 5000만회분을 제시했다. 이번 계약이 5000만회분 확보 목표의 일환으로 3000만회분의 화이자 백신 구매 계약을 체결했다는 설명이다.

정 단장은 "확정된 3000만회분은 내년 1분기부터 순차적으로 공급될 예정"이며 "옵션으로 명시한 3000만회분은 추가로 필요한다고 판단될 경우 추가 구매가 가능한 물량"이라고 설명했다. 옵션 행사 기한은 내년 연말까지로 일반 계약과 옵션 계약 간의 구매 가격 차이는 없다고 정 단장은 부연했다.

