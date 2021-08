이마트24, 천애명월도 도시락 출시…“아이템 100% 지급”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 10월17일까지 다중접속역할수행게임(MMORPG) 천애명월도와 손잡고 스페셜 도시락 2종을 판매한다고 13일 밝혔다.

이번에 선보이는 도시락은 든든한 강호의 반반 고기정찬과 푸짐한 강호의 올뉴 기찬 도시락이다. 든든한 강호의 반반고기 정찬은 제육과 불고기 타입 2가지 고기반찬과 감자볶음, 진미채, 계란말이, 볶음김치 등으로 구성됐다. 푸짐한 강호의 올뉴 기찬 도시락은 제육볶음, 미트볼, 브로콜리베이컨, 어묵볼, 계란, 진미채, 김치 등 다양한 반찬을 즐길 수 있다.

3만원 상당의 천애명월도 게임 아이템 꾸러미 쿠폰도 100% 담았다. 도시락 구매 후 동봉된 쿠폰 번호 입력을 통해 천애명월도 게임을 즐기는데 유용한 아이템 5개가 모두 포함된 아이템 세트를 받을 수 있다. 쿠폰은 한 번만 사용가능하며, 도시락 재구매를 통해 일주일 세 번, 이벤트 기간 동안 최대 30번까지 입력해 아이템을 받을 수 있다.

이마트24 관계자는 “다양한 협업으로 차별화된 가치를 제공할 수 있는 이벤트를 진행해 고객 혜택을 강화함으로써 이마트24와 협업업체의 서비스나 상품을 이용하는 고객들의 만족감을 높여나갈 계획”이라고 말했다.

