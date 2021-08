김연경에 '감사 인사' 강요한 유애자, '학폭' 이다영에 "며느리 삼고 싶다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 유애자 경기감독관 겸 배구협회 홍보부위원장이 2020 도쿄올림픽 여자 배구팀 귀국 기자회견에서 배구선수 김연경에게 난감한 질문을 던지거나 감사 인사를 강요하는 등 무례한 인터뷰로 논란을 빚은 가운데, 유 감독관이 학교폭력 사실이 알려지며 문제가 된 이다영·이재영 쌍둥이 자매와 친분이 있다는 사실이 알려졌다.

유 감독관은 지난 9일 기자회견에서 김연경 선수에게 여자 배구 포상금의 액수를 묻거나 문재인 대통령을 향해 재차 감사 인사를 하라는 등 무례한 인터뷰를 진행해 누리꾼들의 눈총을 받았다. 일부 누리꾼들은 배구협회와 배구연맹 홈페이지에 글을 올려 유 감독관에게 사과를 요구하기도 했다. 이에 배구협회 측은 "나쁜 뜻이 아니었다"라며 "강요했다기보다는 표현 방법에서 오해의 소지가 있었다"라고 해명했다.

유 감독관은 1984년 서울 아시안게임과 1988년 서울올림픽 등 1980년대 여자 배구 국가대표로 활약한 바 있다.

특히 유 감독관은 이다영·이재영 쌍둥이 자매와 친분이 깊은 것으로 알려졌다. 1986년 아시안 게임 당시 한일합섬팀에서 이다영·이재영 어머니인 김경희 전 배구선수와 동료로 뛰었으며 현재는 한국여자배구 국가대표회의 멤버로 함께 활동하고 있다.

지난해 유 감독관은 한 매체와의 인터뷰에서 '며느리 삼고 싶은 매력적인 선수'가 있느냐는 질문에 "이다영 같은 친구는 며느리 삼고 싶을 만큼 매력적이다"라며 "이재영 못지 않게 이다영도 실력이 많이 올라왔다"고 칭찬한 바 있다.

이어 유 감독관은 김연경 선수의 쇼맨십과 팬서비스를 칭찬하면서도 "이재영도 액션이 과하지 않다. 이다영이 보여주는 에너지가 대단하다. 그런 친구에게 박수를 보내줘야 한다"라며 이다영·이재영 자매의 장점을 강조하기도 했다.

유 감독관은 쌍둥이 자매가 흥국생명 소속으로 선수 생활을 할 때 직접 찾아가 이다영 선수를 다독이는 등 친분을 과시하는 모습이 카메라에 담기기도 했다.

한편 '학폭 논란' 이후 자숙을 했던 이다영·이재영 쌍둥이 자매는 지난 6월30일 KBS에 출연해 "그 친구들에게 상처가 된 행동에 대해서는 정말 미안하다. 한번의 사과로 상처가 씻기지 않겠지만 평생 반성하며 진심 어린 사과를 하겠다"라고 말하면서도 "칼에 목을 대고 찔렀다는 건 전혀 없는 일이다. 칼을 들고 욕한 것뿐"이라며 억울함을 호소해 누리꾼들로부터 질타를 받기도 했다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr