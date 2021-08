이낙연 측, 이재명 향해 "'기본' 없는 '기본시리즈'" 비판

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표 측이 12일 이재명 경기지사를 향해 정책 비판을 이어갔다.

이날 이 전 대표 캠프 측 김효은 대변인은 논평을 내고 "재원 마련과 구체적 계획이 없어 '기본'은 커녕 '실체'도 없는 허구성 공약으로 논란이 되어 왔다"면서 이 지사의 대선공약인 기본시리즈를 맹공격했다.

그는 "어제 경선 후보자 토론회에서 맹폭의 대상이 기본소득, 기본주택, 기본대출이었다. 이재명 후보의 '기본시리즈'다"라면서 이 같이 말했다.

김 대변인은 "기본소득은 '어설픈 기본소득'으로, 기본주택 100만호 공급 계획은 '봉이김선달', '허장성세'로 평가 절하됐다. 기본대출은 '대책도 양심도 없다'는 말까지 나왔다"고 비판했다.

그러면서 "기본시리즈 3종 세트는 국민에게 '선물세트'가 아니다. '공짜세트'로 보이나 '부담세트'"라면서 "국가지도자가 되려면 실행 '의지'가 아닌 내용과 방법을 설명해야 한다"고 말했다.

