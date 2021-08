[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 올해 ‘제76주년 광복절’을 맞이해 독도 체험서비스 여행상품을 출시, 종합쇼핑몰을 통해 공공기관에 공급한다고 12일 밝혔다.

독도 체험서비스는 독도(울릉도 포함)의 자연환경, 역사, 문화를 직접 체험할 수 있게 구성된 여행상품이다.

특히 조달청은 코로나19 상황을 고려해 여행상품의 일종으로 온라인 독도 체험 랜선 서비스도 함께 개발해 공급할 계획이다.

김정우 조달청장은 “광복절을 맞이해 독도 사랑을 실천할 수 있도록 독도 체험서비스 여행상품을 출시한다”며 “앞으로 코로나19 상황이 개선되면 관계기관과의 협력을 통해 독도 체험서비스 이용이 활성화 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

