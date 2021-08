경상국립대, 군 장교학군단(ROTC) 온라인 설명회 개최 … 17일부터 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상국립대학교가 11일 재학생을 대상으로 한 공군 장교학군단(ROTC) 온라인 설명회를 개최했다.

설명회에서 학생들은 공군 홍보 동영상을 시청한 이후 ROTC 교육 내용, 특기 분류 및 소개 등 관련 설명을 들었다.

설명회를 주관한 공군본부와 공군교육사령부는 첨단 전력의 운영 능력에 따라 승패가 갈리는 현대전에서 중요성이 더 커진 공군을 소개하고 학생들과 후보생 선발에 관한 질의응답 시간을 가졌다.

경상국립대 권순기 총장은 "공군 ROTC가 설치된 대학은 전국 6곳에 불과하고 국가거점국립대학 가운데서는 경상국립대가 유일하다"며 "미래를 향한 더 높은 도전에 재학생들이 많이 참여하기를 바란다"고 말했다.

한편 경상국립대는 지난 7월 국방부로부터 공군 ROTC 추가 설치 대학으로 선정됐다. 지난 1965년 육군 ROTC를 창설한 경상국립대는 육군·공군 ROTC 모두를 갖춘 대학이 됐다.

후보생 모집정원은 20명(남 17명, 여 3명)이다. 경상국립대 2학년 재학생(5년제 학과의 경우 3학년)이면 지원할 수 있다. 구 경상대와 경남과학기술대 구분은 없다.

지원서는 17일부터 9월 10일까지 경상국립대 가좌캠퍼스 대학본부 1층 학생과에 제출하면 된다.

더욱 자세한 사항은 경상국립대 누리집에 게시된 공고문을 참고하면 된다.

