[아시아경제 이민지 기자] 대봉엘에스 대봉엘에스 078140 | 코스닥 증권정보 현재가 10,450 전일대비 400 등락률 -3.69% 거래량 69,375 전일가 10,850 2021.08.12 13:47 장중(20분지연) 관련기사 대봉엘에스, 1분기 매출액 감소…"화장품 수요 회복 등으로 올 사상 최대 기대"대봉엘에스, 연결 기준 3분기 영업익 24억원…"전년비 43% 증가"대봉엘에스, 세계 최초 손발톱 무좀치료 개량신약…'17조 시장 기술수출 추진' close 는 2분기 영업이익으로 30억원을 기록해 전년동기대비 2.56% 증가했다고 12일 공시했다. 매출액은 7.06% 증가한 220억원을 기록했고 순이익은 29억원으로 20% 늘었다.

