샤오미, '레드미노트 10 5G' 국내 출시… 34만9000원

[아시아경제 구은모 기자] 샤오미가 지난 3월 출시한 ‘레드미노트 10 시리즈’의 5G 모델인 ‘레드미노트 10 5G’를 국내 공식 출시한다고 밝혔다고 12일 밝혔다. 레드미노트 10 5G는 업계에서 가장 저렴한 5G 스마트폰 중 하나로 가성비를 장점으로 내세우는 모델이다.

레드미노트 10 5G는 7나노미터(nm) 공정 노드의 미디어텍 디멘서티 700 칩셋을 탑재해 플래그십 레벨 전력 소비율과 듀얼 5G 유심 지원한다. 90헤르츠(Hz)의 화면 주사율의 6.5인치 FHD+ 어댑티브싱크 닷디스플레이를 장착했다.

아울러 4800만화소 광각 카메라, 200만화소 매크로 카메라, 200만화소 심도 센서 등 트리플 후면 카메라를 탑재했고, 18와트(W) 고속충전이 지원되는 5000밀리암페어시(mAh) 배터리와 측면 지문인식 센서를 갖췄다.

레드미노트 10 5G는 6GB 램(RAM)과 128GB의 저장 용량을 가진 단일 모델로 판매될 예정이며, 색상은 4가지인 크롬 실버, 그라파이트 그레이, 나이트타임 블루, 오로라 그린 중 선택할 수 있다.

스티븐왕 샤오미 동아시아 총괄매니저는 “5G가 주력모델인 만큼 레드미노트 10 시리즈의 가성비 훌륭한 5G 모델인 레드미노트 10 5G를 국내 시장에 선보이게 됐다”며 “앞으로도 적합한 시기가 생긴다면 국내 고객들을 위한 샤오미 스마트폰, 생태계 제품을 준비해서 출시할 계획”이라고 전했다.

레드미노트 10 5G는 34만9000원에 공식 출시되며, 국내 이동통신 대리점과 샤오미 온라인샵인 미코리아몰에서 이날부터 오는 31일까지 프로모션 할인가인 31만4100원에 구매할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr