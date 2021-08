▲박승운씨 별세, 박종규 한국수출입은행 부행장 빙부상, 박원서(한국서부발전 실장)·연희(퍼블리시스그룹코리아 이사)·연주 (칼라앤터치 차장)씨 부친상=서울 강남 세브란스병원 장례식장 2호실, 발인 13일 오전 10시30분, 장지 경기 성남시 영생관리사업소, 2019-4000)

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr