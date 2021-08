조직쇄신 나선 정은보 금감원장…임원 전원에 일괄사표 요구

윤석헌 전 원장 '색깔 지우기' 평가

대대적 물갈이보다 소폭 교체에 힘 실려

[아시아경제 김진호 기자] 정은보 신임 금융감독원장이 조직 분위기 ‘쇄신 작업’에 박차를 가하기 시작했다. 임원 전원에게 일괄사표 제출 요구를 시작으로 윤석헌 전 원장 ‘색깔 지우기’에 나섰다는 평가가 나온다. 다만 대대적 물갈이보다는 임기 만료를 앞둔 임원을 중심으로 소폭 교체를 내다보는 관측이 앞선다.

12일 금융당국에 따르면 정 원장은 최근 금감원 임원 모두에게 사표를 제출하라고 요구했다. 금감원 임원은 현재 부원장 4명과 부원장보 10명 등 총 14명이다.

금감원은 통상 새로운 원장이 오면 재신임을 묻는 차원에서 관행적으로 일괄 사표를 받아왔다. 최흥식 전 원장과 윤 전 원장 때도 부원장보 이상 임원에게 사표 제출을 요구했었다

금융당국 안팎에서는 정 원장의 사표 제출 요구를 그간의 전례와 결이 사뭇 다른 것으로 받아들이는 분위기다. 정 원장이 취임 직후부터 조직 쇄신에 빠른 드라이브를 걸고 있다는 점에서 윤 전 원장의 색깔 지우기가 시작됐다는 분석이 나온다. 정 원장은 취임사에서 "금융감독의 본분은 규제가 아닌 지원에 있다는 점을 늘 새겨달라"며 윤 전 원장과 다른 방향으로 가겠다는 뜻을 분명히 한 바 있다.

사모펀드 사태에 대한 감독 부실 논란과 제재 일변도에 따른 금융사 및 상급기관 금융위원회와의 갈등 해결에 나섰다는 평가도 나온다. 금융당국의 한 관계자는 "취임 일성으로 금융감독 방향성 재정립을 강조한 만큼 변화의 메시지를 강하게 던질 것이 분명하다"며 "임원 인사 등은 조직 쇄신 작업에 있어 가장 첫 번째 단추가 될 것으로 본다"고 했다.

다만 금융권에선 정 원장이 일괄사표를 받는다 해도 대규모 물갈이 인사는 어려울 것이란 전망이 나온다. 임원이라고 해도 어느 정도는 임기를 보장해줘야 조직의 안정성이 유지될 수 있기 때문이다.

이에 임기가 거의 끝나가는 임원을 중심으로 소폭 인사가 단행될 것으로 관측된다. 금감원 임원의 임기는 3년인데 부원장보 중 김동성·이성재·장준경 부원장보의 임기가 내년 1월 종료된다.

한편 금감원 임원 인사가 금융보안원장 등 관련 기관장 인사와 맞물려 돌아갈 수 있다는 시각도 있다. 김영기 금융보안원장은 지난 4월 임기가 만료됐지만 금감원장 공백 사태로 인선이 미뤄져 왔다. 통상 금융보안원장 자리는 금감원 부원장보 출신이 맡고 있다. 임기 만료를 앞둔 김동성·이성재 부원장보가 후임으로 거론되고 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr