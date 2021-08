LG유플, 음향 최강자 돌비와 협력…찐팬 위한 '홈씨어터'

세계 최초 '돌비 비전·애트모스'

유료방송 셋톱에 탑재

"세분화된 IPTV 고객 취향 맞춤 셋톱박스를 통해 '영상 시청에는 LG유플러스가 최고다'라는 고객들의 인정을 받을 수 있도록 하겠습니다. 찐팬을 만들겠습니다."(최창국 LG유플러스 홈/미디어사업그룹장(상무))

수백만원대 고가의 음향 장비 없이 유료방송 셋톱박스 설치만으로 집에서 블록버스터 영화를 실감나게 즐길 수 있는 '홈씨어터' 시대가 열린다.

LG유플러스는 12일 오전 온라인 기자간담회를 열고 사운드바 타입의 신규 셋톱박스 'U+tv 사운드바 블랙'을 공개했다. 세계적인 음향 전문기업 돌비 래버러토리스의 최신 영상·음향 기술을 적용한 세계 최초로 유료방송 셋톱박스다.

사운드바 블랙은 홈 시어터 장비를 IPTV 셋톱박스 안으로 집어넣은 차세대 홈 미디어 서비스다. 영상 기술 '돌비 비전'과 음향 기술 '돌비 애트모스'를 동시에 탑재한 세계 최초의 사운드바 폼팩터를 기반으로 한다.

기기 내부에는 세계적인 오디오 전문 브랜드 JBL의 고출력 스피커가 8개 들어간다. 3개의 앰프를 탑재해 150와트(W)의 강력한 출력을 갖춰 100데시벨(db)에 달하는 헬리콥터 프로펠러 소리에 가까운 소리를 구현한다. 셋톱박스의 두뇌 역할을 하는 중앙처리장치(CPU) 성능은 기존 대비 2배 이상 향상돼 연산처리가 빨라진다. 인공지능(AI) 관련 기능인 NPU(Neural Process Unit)를 탑재해 향후 AI 기반 서비스로 선보일 계획이다.

돌비 애트모스는 청자가 소리만으로도 공간감을 느낄 수 있도록 돕는다. 여러 대 스피커를 배치해 소리 입체감을 살렸던 홈시어터 기술을 단 하나의 셋톱박스로 구현해 공간 절약 효과까지 잡을 수 있다. 알고리즘 기술로 대화와 배경음 간 데시벨(dB) 균형도 잡아준다. 업계 현존하는 최고 수준의 화질로 평가되는 돌비 비전 기술도 적용된다. 야간 장면에서 등장인물의 얼굴이 잘 보이지 않거나 역광이 생기는 불편함도 덜 수 있다.

LG유플러스측은 "기존에도 OTT와 주문형비디오(VOD) 시장에는 이미 돌비 기술을 적용한 콘텐츠가 나오고 있지만 이를 지원하는 유료방송 셋톱은 전무했던 상황"이라며 "사운드바 블랙 출시로 홈 콘텐츠 시장의 전체적인 약진이 이뤄질 것"이라는 설명이다.

한편, LG유플러스는 이날 미디어 사업 강화를 위한 디바이스 영역에서의 고객 초세분화(마이크로세그멘테이션) 전략도 밝혔다. 사운드바 블랙을 포함해 다양한 OTT·디바이스를 중심으로 세대 구성 형태에 따라 콘텐츠 몰입 환경을 극대화한다는 계획이다.

