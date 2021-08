신세계까사, '까사미아 굳 슬립 페스타' 특가 행사

[아시아경제 김종화 기자] ㈜신세계까사의 대표 브랜드 '까사미아(casamia)'는 긴 무더위와 열대야에 지친 고객들을 위해 내달 12일까지 '굳 슬립 페스타(GUUD SLEEP FESTA)'를 테마로 특별 행사를 실시한다.

이번 행사를 통해 까사미아는 인기 침대, 매트리스, 베딩 수납장 등 꿀잠을 위한 침실 가구 주요 상품을 특별 할인가에 제공한다.

까사미아 프리미엄 매트리스와 침대 프레임 세트 구매 고객에게 할인 혜택이 적용된다. 독자적인 스프링 시스템으로 뛰어난 체압 분산 효과를 지닌 '마테라소'와 쾌적한 수면 환경을 위한 최적의 자재를 사용한 '드림' 등 매트리스 구매 시 침대 프레임을 50% 할인 판매하며, 단품으로 구매할 경우에는 10% 할인이 적용된다.

여름 침구를 깔끔하게 정리하기 좋은 인기 수납 가구 역시 최대 30% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 편리한 모듈 기능으로 실용성을 높인 뮤제오와 더로브 드레스룸 시리즈와 사이드 테이블은 최대 20% 할인한다.

가을맞이 홈스타일링을 일찍이 준비할 수 있는 기획전도 함께 진행된다. 4~6인 테이블 구매 시 체어와 벤치를 30% 할인 판매하며, 고급스러움으로 무장한 셀렉트 컬렉션의 해외 브랜드 소파부터 헤드 틸팅 기능이 탑재된 벨로니 소파, 세련된 컬러가 매력적인 몬타나 소파 등 까사미아를 대표하는 가죽 소파들을 최대 30% 할인된 가격에 선보인다. 신학기를 앞두고 있는 만큼 전 품목 20% 할인 혜택이 적용되는 ‘아빌’ 학생 가구 시리즈도 눈여겨볼 만하다.

까사미아 관계자는 "연일 이어지는 폭염과 열대야로 숙면을 취하기 어려운 요즘, 쾌적한 수면 환경을 조성하는 데에 도움이 될 아이템들을 특가에 준비했다"면서 "침실 가구 특가 외에도 굳닷컴과 굳닷컴 유튜브 채널 등을 통해 좋은 잠을 위한 다양한 콘텐츠를 제공 중이니 많은 관심 바란다"고 전했다.

한편, 신세계까사는 신세계그룹의 대표 라이프스타일 기업으로서의 정체성을 강화하고 그룹 일원으로 결속력을 높이고자 사명을 '㈜까사미아'에서 '㈜신세계까사'로 변경했다. 브랜드명은 그대로 까사미아를 유지한다.

