尹 캠프 총괄실장 장제원 "윤석열, 박정희·김영삼·노무현 모습 있어"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장 캠프에서 총괄실장을 맡고 있는 장제원 국민의힘 의원은 12일 윤 전 총장이 과거 박정희·김영삼·노무현 전 대통령의 모습과 유사하다며 "윤 전 총장이 정권 교체의 유일한 대안"이라고 말했다.

장 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 나와 "윤석열 후보의 매력에 푹 빠졌다"면서 "댁에 가면 라면도 끓여주시고, 라면 끓이면서 계란 두 개 이렇게 말씀도 해주시고 (윤 전 총장은) 굉장히 투박하고 직설적이고 서민적"이라고 했다.

그러면서 "이런 모습을 좀 보면서 우리나라 지도자들 중 노무현 대통령의 어법도 닮은 것 같다"며 "직설적이고 투박한 이런 모습들은 김영삼 대통령의 가지치기를. 본류만 크게 크게 치고 나가는 모습은 박정희 대통령의 추진력을 (떠오르게 한다) 좀 다 가지고 있는 분 아닌가 (하는 생각이 들었다)"라고 설명했다.

이어 "윤석열식 정치를 제대로 하면 저는 대한민국의 어떤 반듯하고 상식이 살아 있는 그런 나라를 만들 수 있다는 믿음이 있다"며 윤 전 총장 캠프에 합류한 이유라고 했다.

최근 윤 전 총장 캠프와 이준석 국민의힘 대표 사이 갈등설에 대해선 "무슨 갈등이 있었다는 얘기죠"라며 일축했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr