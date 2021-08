[컨콜] 넷마블 "스핀엑스 매출 7000억원대…실적 4Q부터 반영"

[아시아경제 강나훔 기자] 이승원 넷마블 대표는 11일 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "스핀엑스의 매출 규모는 2021년 기준 연간 7000억원~7500억원 사이로 예상한다. 연결 실적은 4분기부터 온기 반영될 것"이라고 말했다.

그는 스핀엑스 인수 배경에 대해 "소셜카지노 게임 성장성에 주목해왔고 해당 장르에 진출하고자 노력했다"고 설명했다.

