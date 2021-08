[아시아경제 송승섭 기자]한국주택금융공사와 신용보증기금이 11일 ‘금융인재 양성을 위한 업무협약’을 체결했다.

협약에 따라 양 기관은 교육·연수 분야의 발전을 위한 협력체계를 구축한다. 또 기관 간 교육 프로그램과 우수강사 정보 등을 공유함으로써 양질의 교육제공을 위해 상호 협력한다.

최준우 한국주택금융공사장은 “협약을 통해 전문교육을 강화하여 국의 주거안정에 기여할 수 있는 주택금융 인재를 적극 양성하겠다”고 강조했다.

