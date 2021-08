[아시아경제 이민우 기자] TBH글로벌 TBH글로벌 084870 | 코스피 증권정보 현재가 2,645 전일대비 85 등락률 -3.11% 거래량 116,735 전일가 2,730 2021.08.11 15:10 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기혼돈의 코스피.. 외인의 순매도정부 대규모 지원! “현대차” 대규모 납품! 단숨에 올라갑니다! close 은 올해 2분기 매출 490억원, 영업이익 44억원의 잠정실적을 거뒀다고 11일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 1.5% 줄었고 영업이익은 122.9% 증가했다. 같은 기간 당기순손실은 흑자전환돼 당기순이익 2억원을 기록했다.

