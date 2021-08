홍채보안 전문 '이리언스', 5조 규모 중국 생체인증 시장 진출

IIP와 손잡고 中 심천에 합작사 '이리언스BT' 설립

中 공안·공공·국방 분야 집중 공략

상해증권거래소 IPO 목표

[아시아경제 임정수 기자] 홍채인식 분야 혁신기술벤처 ‘이리언스’가 5조원 규모의 중국 생체인증 시장에 진출한다.

이리언스는 11일 중국 투자법인 IIP사와 최근 합작 계약을 체결, 상해증권거래소 상장(IPO)을 목표로 中 심천에 합작법인 ‘이리언스 바이오로지컬 테크놀로지(이리언스BT)’를 설립한다고 밝혔다.

이리언스에 따르면 중국 생체인증 시장은 2020년 4조4000억원(40억 달러) 규모다. 시장 규모는 매년 16.9%씩 고속 성장해 올해 5조원을 돌파할 것으로 예상된다. 2025년에는 9조6000억원(87억 달러)에 달할 것으로 예상된다.

이리언스는 중국 투자법인 IIP가 이리언스의 ‘홍채인식시스템’에 대한 기술-사업성을 검증한 결과, 첨단기술력과 사업 확장성, 시장지배력 등에서 좋은 평가를 받아 합작 계약을 체결했다고 설명했다. 특히 코로나19로 중국 내 비대면 생체인증 제품 수요가 많이 늘어나 합작계약이 급물살을 탄 것으로 알려졌다.

이번 계약으로 신설법인 이리언스BT는 이리언스의 기술을 기반으로 중국 심천에 홍채인증제품 양산공장을 설립한다. 제품화와 양산, 제품 판매를 전담해 중국과 글로벌 홍채인식 시장을 공략할 예정이다.

이리언스는 합작사를 통해 홍채인식 제품을 현지 생산해 중국 공안을 비롯한 공공·국방 분야 대상으로 우선 공급할 방침이다. 향후 중국에서 생산하게 될 홍채인식 제품 및 솔루션을 글로벌 생체인증시장에도 수출한다는 전략이다.

이리언스는 국내 최초이자 유일하게 금융결제원 분산저장 방식 홍채인증을 취득한 세계적인 홍채인식 전문 기업이다. 한국인터넷진흥원 인증, 미국표준연구원 ‘알고리즘 우수 평가’를 획득했다.

홍채 관련 국제특허 5건과 국내 특허 23건도 확보하고 있다. 우리은행을 비롯한 대형 금융기관과 보훈병원 등 의료기관, 에콰도르 등 전 세계 30여 개 국에서 금융거래, 연금지급, 개인인증, 출입자인증시스템을 공급하고 있다.

김성현 이리언스 대표는 "이번 합작으로 코로나19 이후 세계 최대 비접촉 생체인식 시장으로 급부상한 중국 보안 시장을 석권할 수 있는 절호의 기회를 잡게 됐다"면서 "주요 공공시설과 거점에 홍채 솔루션을 집중적으로 공급해 중국 생체인증시장을 장악하고, 세계 최고의 홍채인증 전문기업으로 자리매김할 것"이라고 자신했다.

한편 시장조사기관 마켓스앤마켓스는 글로벌 생체인식 시장규모가 2020년 41조원(366억 달러)으로 연평균 13.4% 성장해 2025년 76조9000억원(686억 달러)에 이를 것으로 전망했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr