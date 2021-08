윤석열 "北 '배신' 담화에 의구심 들어..文 정부, 북한과 이면 협의했냐"

[아시아경제 박현주 기자] 최근 복원된 남북 통신연락선이 2주 만에 불통된 것과 관련해 윤석열 국민의힘 대선 예비후보가 문재인 정부와 북한 간 이면 협의 의혹을 제기했다.

윤 후보는 11일 자신의 페이스북에 글을 올려 "한반도 평화를 위협하는 북한의 오만한 행동이 선을 넘고 있다"면서 "문재인 정부가 북한에 일방적으로 끌려가며 만들어진 남북 관계의 현실이 여실히 드러나고 있다"고 비판했다.

전날 김정은 북한 국무위원장의 동생 김여정 노동당 부부장이 주한미군 철수를 주장한 데 이어 이날 김영철 당 통일전선부장도 담화를 통해 한미연합훈련을 비난한 것을 언급한 것이다. 지난달 27일 복원됐던 남북 통신연락선도 전날부터 불통인 상태다.

이와 관련해 윤 후보는 북한과의 이면 협의 의혹에 대한 해명을 정부에 요구했다. 그는 "단절된 통신선 복구를 진행하면서 국민께 알리지 않고 북한과 이면 협의한 내용이 있냐"고 따져 물었다. 이어 그는 "북한이 왜 통신선 복구에 관한 청구서를 내밀기나 하듯, 이런 무리한 적대행위에 나서는지 저간의 상황에 대해서 정부가 있는 사실 그대로 국민 앞에 설명하기 바란다"고 촉구했다.

윤 후보는 이면 협의를 의심케 하는 대목으로 김여정의 발언을 짚었다. 윤 후보는 "김여정의 담화에 담긴 '남조선 당국자들의 배신적인 처사에 강한 유감을 표한다'라는 문구를 보며 이런 의구심은 더욱 커진다"고 주장했다.

그러면서 윤 후보는 "북한과의 대화는 필요하고 환영한다"면서도 "하지만 그것은 실질적 평화와 호혜적 교류 협력을 지향하는 것이어야 한다. 지금은 국민 안전을 최우선으로 하면서 북한의 도발 가능성에 대비하고 한미동맹은 굳건히 지켜나가야 할 때"라고 강조했다.

